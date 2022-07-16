Камару Усман: Чимаев не сможет победить меня

Камару Усман. Фото: Photo by Jeff Bottari/Zuffa LLC

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман прокомментировал потенциальный бой с Хамзатом Чимаевым, сообщает BloodYelbow.

"У меня в дивизионе складывается ситуация, как когда-то была у Флойда Мейвезера. Он уничтожил всех своих соперников, а потом фанаты начали говорить: «Пакьяо! Это парень, который свергнет его с престола».

У нас та же ситуация. Люди думают, что Чимаев может победить меня. Но моя обязанность доказать им, что они не правы.

Каждый раз, когда я выхожу в октагон, то делаю это. Я буду удерживать пояс так долго, как только смогу. Когда я буду готов уйти, я сделаю это", – сказал Усман.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1978828-kamaru-usman-chimaev-ne-smozhet-pobedit-menya/