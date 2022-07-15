Камару Усман поднимется в полутяжелый вес UFC

Камару Усман. Фото: Photo by Jeff Bottari/Zuffa LLC

Известный спортсмен UFC Камару Усман решил сменить весовую категорию после защиты титула, сообщает Youtube-канал TMZ Sports.

"Сейчас я полностью сосредоточен на Леоне Эдвардсе. Но после этого нацелен на полутяжелый вес. Неважно, будет это Блахович или Прохазка – это то, чего я хочу.

Хочу доказать всему миру, что есть причина, по которой меня считают лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий. Это означает, что в любое время, в любой момент и в любой весовой категории я могу выйти и не просто сохранить свои позиции, но и победить. Я хочу доказать это", – сказал Усман.

Напомним, что реванш Усмана и Эдвардса пройдет 21 августа на турнире UFC 278.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1978750-kamaru-usman-podnimetsya-v-polutyazhelyy-ves-ufc/