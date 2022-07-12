Пейдж Ванзант проведет поединок в лиге кулачных боев

Пейдж Ванзант. Фото: Getty Images/ Josh Hedges / Contributor

28-летняя известная американская файтерша Пейдж Ванзант узнала дату следующего поединка в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC, передает NUR.KZ.

Пейдж выступит на турнире BKFC 27 в Лондоне (Великобритания) 20 августа. Соперницей Ванзант станет американка Чариса Сигала.

Отметим, что Пейдж Ванзант последний свой бой в Bare Knuckle FC провела в июле прошлого года, когда проиграла решением судей американке Рэйчел Остович.

Ранее 28-летняя файтерша долгое время выступала в UFC (Ultimate Fighting Championship), но так и не дошла до титульного боя.

Также не так давно Пейдж дебютировала в профессиональном рестлинге AEW (All Elite Wrestling).

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1978071-peydzh-vanzant-provedet-boy-v-lige-kulachnyh-boev/