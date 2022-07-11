Шавкат Рахмонов: В будущем, возможно, открою свою школу

Шавкат Рахмонов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Известный казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов поделился своими планами на ближайшее будущее, сообщает 5qmedia.

"Хочу быстрее забрать пояс UFC в своем весе. В будущем, возможно, открою свою школу. В США езжу только на бой. Предложений о переезде пока нет, но посмотрим в будущем. После боя с Магни я бросил вызов Стивену Томпсону. Он хороший боец. Но для меня это больше спортивный интерес. Как равный противник мне интересен Мишель Перейра. С удовольствием встретился бы с ним на ринге", - заявил казахстанский спортсмен.

Напомним, что Шавкат Рахмонов одержал четыре победы в UFC.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1977889-shavkat-rahmonov-v-buduschem-vozmozhno-otkroyu-svoyu-shkolu/