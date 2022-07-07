Шавкат Рахмонов: Я сильнее Хамзата Чимаева

Шавкат Рахмонов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов прокомментировал потенциальный бой с Хамзатом Чимаевым, сообщает Sports.ru.

"Я везде сильнее Чимаева. Не знаю, когда состоится наш бой, время покажет, но я хотел бы подраться с ним в чемпионском поединке, в пяти раундах. Для меня это будет очень интересно.

Я бы не сказал, что Чимаев является для меня самым неудобным соперником в дивизионе. Есть и более неудобные. В принципе, он для меня обычный соперник. Конечно, он хороший боец, но я не считаю его особенным. Просто он хайпует сейчас, преподносит себя как непобедимого, но таких людей не бывает.

У всех можно выиграть. Вы видели, как он с Бернсом подрался. До этого говорил, «я удары не пропускаю», а в итоге сколько пропустил. Просто он еще не дрался с человеком, который может у него выиграть", – заявил Рахмонов.

Напомним, что Шавкат Рахмонов одержал четыре досрочных победы в UFC и входит в десятку сильнейших бойцов своего дивизиона.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1977391-shavkat-rahmonov-ya-silnee-hamzata-chimaeva/