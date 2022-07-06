Хорхе Масвидаль промыл рану на ноге, используя виски Конора Макгрегора

Хорхе Масвидаль. Фото: Alex Menendez/Getty Images

Известный боец UFC Хорхе Масвидаль обработал рану на ноге с помощью виски Конора Макгрегора, сообщает Sports.ru.

"Получил порез на ступне, когда прыгал в бассейне. Рана не заживает, потому что я постоянно отрабатываю борьбу и тренируюсь. Надо втереть спирт или типа того.

Но дома ничего нет, поэтому кореш предложил использовать вот это дешевый кусок дерьма. Сейчас полью рану этой хренью. Дешевое говно, а не виски. Даже не жжется рана.

Какое здесь вообще содержание спирта?" – сказал Масвидаль на видео.

Напомним, что в мае текущего года Хорхе Масвидаль рассказал о своем желании провести поединок против ирландского спортсмена Конора Макгрегора.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1977190-horhe-masvidal-promyl-ranu-na-noge-ispolzuya-viski-konora-makgregora/