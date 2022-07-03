Хабиб Нурмагомедов хочет провести бой с Майклом Джорданом

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Getty Images/ Press Office of the Head of the Dagestan/ Contributor

Известный российский боец Хабиб Нурмагомедов хочет провести бой с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом, сообщает Bloody Elbow.

"Я бы провел поединок против Майкла Джордана. Почему он? Да не знаю. Просто думаю, что мог бы перевести его в партер", – передает слова Нурмагомедова

Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, в которых одержал 29 побед. В четверг он был включен в Зал славы UFC.

Напомним, что Майкл Джордан является шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго», двукратным олимпийским чемпионом и членом Зала славы баскетбола имени Нейсмита.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1976750-habib-nurmagomedov-hochet-provesti-boy-s-mayklom-dzhordanom/