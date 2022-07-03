UFC 276: Адесанья победил Каннонье, а Волконовски одолел Холлоуэя

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел номерной турнир UFC 276, в рамках которого состоялись сразу два титульных боя в среднем и полулегком дивизионах, передает NUR.KZ.
В главном бою вечера чемпион организации в среднем весе Исраэль Адесанья победил единогласным решением судей американца Джареда Каннонье.
В со-главном бою обладатель пояса UFC в полулегком весе австралиец Александр Волкановски одолел по очкам американца Макса Холлоуэя.
Отметим, что это был уже третий бой между ними - все три встречи выиграл Волкановски.
Поединок перспективного бойца Шона О Мэлли против Педро Муньоса был признан несостоявшимся. По ходу боя Шон тыкнул Педро в глаза, в следствие чего последний не смог продолжить поединок.
Ветеран UFC Робби Лоулер проиграл нокаутом американцу Брайану Барберен. Еще один опытный боец Дональд Серроне уступил сабмишнем Джимму Миллеру, после чего объявил о завершении карьеры.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1976734-ufc-276-adesanya-pobedil-kannone-a-volkonovski-odolel-holloueya/