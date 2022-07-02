Камару Усман хочет перейти в полутяжелый вес

Камару Усман. Фото: Photo by Jeff Bottari/Zuffa LLC

Известный боец в полусреднем весе Камару Усман заявил, что думает о переходе в полутяжелый дивизион, сообщает ESPN MMA.

"Я все еще думаю о том, чтобы пропустить средний вес и получить титул чемпиона в полутяжелом весе.

Я просто думаю, что смогу победить некоторых из этих парней. Некоторых! Прежде чем вы все убьете меня, я сказал, что некоторых.

В этом дивизионе есть несколько убийц, и я определенно уважаю их, но я думаю, что среди тех, кто был на вершине, были парни, с которыми я, вероятно, справился бы", – заявил Усман.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю - участвуйте!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1976707-kamaru-usman-hochet-pereyti-v-polutyazhelyy-ves/