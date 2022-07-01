Хабиб Нурмагомедов и Даниэль Кормье включены в Зал славы UFC

Хабиб Нурмагомедов и Даниэль Кормье. Фото: Carmen Mandato/Getty Images

33-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов и 43-летний американец Даниель Кормье официально введены в Зал славы Ultimate Fighting Championship (UFC), передает NUR.KZ.

Церемония включения бойцов в Зал славы UFC прошла в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Главными участниками стали бывший чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов и чемпион в полутяжелом и тяжелом дивизионах Даниэль Кормье.

Напомним, что оба бойцы уже завершили спортивную карьеру. Хабиб Нурмагомедов провел в UFC 13 боев, во всех одержав победы. На счету Даниэля Корьме 15 поединков, в которых он одержал 12 побед.

Добавим, что оба бойца тренировались в одном зале АКА (American Kickboxing Academy) под руководством Хавьера Мендеса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1976617-habib-nurmagomedov-i-daniel-korme-vklyucheny-v-zal-slavy-ufc/