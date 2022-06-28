Шавкат Рахмонов бросил вызов топовым бойцам UFC

Шавкат Рахмонов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Известный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал, с кем он хочет встретиться в своем следующем поединке, сообщает MMA Jinkie.

"Я не собираюсь спешить с возвращением, и планирую обсудить это со своей командой.

Но я хотел бы встретиться со Стивеном Томпсоном, Ником Диазом и Хорхе Масвидалем.

Я достаточно хорош, чтобы разобраться с ними, и готов это сделать", - заявил казахстанский спортсмен.

В обновленном списке лучших полусредневесов Шавкат Рахмонов поднялся на пять строчек и теперь находится на десятом месте.

Напомним, в минувшие выходные Рахмонов победил удушающим приемом американца Нила Мэгни (26-10) и тем самым одержал четвертую победу в UFC подряд.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю - участвуйте!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1976054-shavkat-rahmonov-brosil-vyzov-topovym-boytsam-ufc/