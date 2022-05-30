Конор Макгрегор рассказал о скором возвращении в октагон

Конор Макгрегор. Фото: Gettty Images/ Jeff Bottari / Contributor

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец Конор Макгрегор поведал о ходе восстановления после травмы, передает Sky Sports News.

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По словам Конора, в ближайшее время он пройдет еще одно медобследование, после которого примет решение о следующем поединке.

"Чувствую себя хорошо. Собираемся постепенно увеличивать количество тренировок. В ближайшие дни пройду еще одно медицинское обследование, и после этого, буду уже свободен.

Как только я почувствую, что могу в полной мере драться и бороться, то вернусь в октагон. Тренировки по боксу проходят хорошо. Жду не дождусь своего возвращения", - заявил Макгрегор в интервью британскому изданию.

Напомним, что ирландский боец получил открытый перелом ноги в бою с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 летом прошлого года. С тех пор Конор Макгрегор не выходил в октагон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1971688-konor-makgregor-rasskazal-o-skorom-vozvraschenii-v-oktagon/