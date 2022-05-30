Хорхе Масвидаль хочет провести бой с Конором Макгрегором

Хорхе Масвидаль. Фото: Alex Menendez/Getty Images

Известный боец UFC Хорхе Масвидаль рассказал о своем желании провести поединок против ирландского спортсмена Конора Макгрегора, сообщает MMA Mania.

"Я точно вернусь в этом году — конкретной даты пока нет. Я думаю, две победы будет достаточно, чтобы я смог выйти на титульный или претендентский бой.

Конор? Он фальшивка. Он знает, что я жестко бью и преследую одну цель: убивать. Я не стану с ним обниматься. Я выложусь на максимум, чтобы убить его.

У меня будет преимущество в габаритах. Хоть он сейчас и обкалывается стероидами и прочими подобными штуками, но он по-прежнему остается маленьким мальчиком", - заявил Масвидаль.

Напомним, что 6 марта в главном бою вечера Колби Ковингтон одержал победу над Хорхе Масвидалем.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1971684-horhe-masvidal-hochet-provesti-boy-s-konorom-makgregorom/