Хабиб хочет организовать бой Федора Емельяненко в Eagle FC

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Getty Images/ Press Office of the Head of the Dagestan/ Contributor

Известный российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов, что хочет организовать бой с участием Федора Емельяненко в своей лиге, сообщает пресс-служба промоушена.

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Если Джуниор Дос Сантос выиграет у Йоргана Де Кастро, я хочу устроить его бой против Федора Емельяненко.

Я хочу поговорить с моим другом Скоттом Кокером, потому что Федор на контракте в Bellator. Не знаю, какие у них планы, но мы могли бы поговорить об этом и сделать интересную историю", - заявил Хабиб.

Напомним, что Федор Емельяненко начал свою профессиональную карьеру в 2000 году и на данный момент провел 47 боев. В 40 поединках боец одержал победу и в шести проиграл. Последний свой бой Емельяненко провел на турнире Bellator 269, где встречался с представителем США Тимоти Джонсоном и победил нокаутом в первом раунде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1970152-habib-hochet-organizovat-boy-fedora-emelyanenko-v-eagle-fc/