Магомед Исмаилов проведет бой против Александра Шлеменко

Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов. Фото: instagram.com/rcc_mma/

Российские бойцы ММА Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов вместе с исполнительным директором лиги RCC заключили трехсторонний контракт относительно организации поединка, пишет Fightnews.info.

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Пятираундовое противостояние намечено на август в Екатеринбурге (Россия) и должно будет возглавить турнир RCC 12.

При этом перед очной встречей в клетке Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова ожидает еще одна битва, но в качестве тренеров.

Оба бойца стали амбассадорами и наставниками реалити-шоу RCC Fight Show, участники которого бьются за право подписаться в промоушен. Шлеменко и Исмаилов взяли на себя подготовку финалистов и будут секундировать молодых спортсменов во время финалов.

Напомним, 37-летний Шлеменко не выступал с октября 2021 года, когда одолел по очкам Артура Гусейнова в рамках лиги Eagle FC. Всего в активе экс-чемпиона Bellator в среднем весе 61 победа при 13 поражениях.

Что касается Исмаилова, то он успешно попробовал себя в боксе, победив африканца Оланреваджу Дуродолу. До этого Магомед потерпел досрочное поражение в реванше с Владимиром Минеевым. В резюме 35-летнего Исмаилова 17 побед, три поражения и ничья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1969250-magomed-ismailov-provedet-boy-protiv-aleksandra-shlemenko/