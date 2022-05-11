Боец Емельяненко проведет бой с Дациком

Александр Емельяненко. Фото: mmaboxing.ru

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведет поединок по правилам бокса против своего соотечественника Вячеслава Дацика, передает NUR.KZ.

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Бой состоится осенью текущего года под эгидой Hardcore Boxing в Москве.

"Больше 10 лет все ждали этот бой и наконец он состоится! Сентябрь! Бой с Вячеславом Дациком по боксу!", - написал на своей странице в Instagram Емельяненко.

Напомним, что 40-летний Александр Емельяненко последний бой провел в феврале, победив единогласным решением судей Джеффа Монсона.

Тогда как 45-летний Вячеслав Дацик в апреле нокаутировал в первом раунде бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1968777-boets-emelyanenko-provedet-boy-s-datsikom/