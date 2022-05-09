Артем Резников: Ислам Махачев возьмет пояс UFC

Артем Резников. Фото: instagram.com/artem.rez

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников высказался о возможном поединке россиянина Ислама Махачева с американцем Майклом Чендлером, передает Fightnews.info.

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Казахстанский боец считает, что Махачев победит Чендлера и возьмет пояс UFC в легком весе.

"Чендлер быстро устает. Я думаю, Махачев чуть-чуть поборолся бы, и Чендлер сдал, потому что он взрывной, но не вязкий. Чендлер - такой боец, который может красивый бой дать или раз - упасть. Это тоже не всегда интересно. Интереснее, когда два чемпиона выходят, как Оливейра и Махачев, которые идут на победной серии, - кто-то же проиграет. А если Чендлер проиграет, это никого не удивит.

Я думаю, Ислам Махачев возьмет пояс. Это мое мнение. Я бы хотел посмотреть бой с Оливейрой. Это был бы самый сложный бой для него в этом дивизионе. Но я не вижу, за счет чего Оливейра бы смог у него выиграть, только если попадание", - заявил Резников в интервью Youtube-каналу "Sport24: Культура бития".

Напомним, что Артем Резников, который является амбассадором Parimatch, вернется в октагон 17 июня. Его соперником станет бразилец Дэйви Рамос.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1968606-artem-reznikov-islam-mahachev-vozmet-poyas-ufc/