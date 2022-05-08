Карла Эспарза стала чемпионом UFC в минимальном весе

Карла Эспарза. Фото: instagram.com/CarlaEsparza1/

Американская файтерша Карла Эспарза завоевала титул UFC в женском минимальном весе, победив чемпионку Роуз Намаюнас раздельным решением судей, передает NUR.KZ.

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Отметим, что поединок прошел всю дистанцию. В результате судьи раздельным решением отдали победу Эспарзе. Интересно, что ранее Карла уже побеждала Роуз - восемь лет назад сабмишном.

Тем самым 34-летняя Эспарза во второй раз в карьере стала чемпионом UFC. На счету Карлы 22 победы в ММА при шести поражениях.

Карла Эспарза родилась в Торрансе (штат Калифорния, США) в семье, имеющей мексиканские, эквадорские и ирландские корни. В школе она занималась баскетболом и легкой атлетикой.

С 2005 года Карла начала заниматься единоборствами. Дебютировала в ММА в 2010 году. В UFC Эспарза выступает с 2014 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1968519-karla-esparza-stala-chempionom-ufc-v-minimalnom-vese/