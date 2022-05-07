Рэпер Дрейк поставил 550 тысяч долларов на победу Гэтжи в бою с Оливейрой

Drake. Фото: AARON M. SPRECHER/AFP via Getty Images

Известный канадский рэпер Drake поставил крупную сумму денег на победу Джастина Гэтжи в титульном поединке UFC, сообщает Instagram-аккаунт музыканта.

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Рэпер Дрейк поставил 550 тысяч долларов на победу Джастина Гэтжи в поединке против Чарльза Оливейры, который пройдет в ночь на 8 мая на UFC 274.

Коэффициент на такой исход составил 2,5, а это значит, что если Гэтжи выиграет, то выигрыш Дрейка будет 1 млн 375 тысяч долларов.

Напоним, Чарльз Оливейра провалил взвешивание на 200 граммов, из-за чего потерял чемпионский пояс. Это первый случай в истории промоушена. Однако, если победит Гэтжи, то Джастина официально объявят чемпионом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1968497-reper-dreyk-postavil-550-tysyach-dollarov-na-pobedu-getzhi-v-boyu-s-oliveyroy/