Комментатор UFC Джо Роган: Рахмонов выбрасывает бешенные удары ногами

Шавкат Рахмонов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Известный комментатор UFC Джо Роган прокомментировал выступления казахстанского бойца Шавката Рахмонова, сообщает Sports.ru.

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"Глядя на таких парней, вы всегда думаете, что он первым делом хорош в борьбе. Но этот парень, хотя он и правда отличный грэпплер, имеет просто сумасшедший удар ногой. Он умеет и бороться, но страйкинг — это то, в чем он действительно блистает. Он выбрасывает бешеные удары ногами по корпусу. Действительно классный ударник, очень крепкий, и к тому же непобежденный. Но он из тех ребят, вокруг которых по какой-то причине не так много хайпа. Однако я считаю, что за ним стоит следить", - заявил комментатор.

Напомним, что свой следующий бой Рахмонов бой проведет 25 июня против Нилом Мэгни (26-8).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1967568-kommentator-ufc-dzho-rogan-rahmonov-vybrasyvaet-beshennye-udary-nogami/