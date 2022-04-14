Артем Резников встретится с бывшим бойцом UFC

Артем Резников. Фото: instagram.com/artem.rez

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников узнал имя соперника и дату следующего поединка в лиге Absolute Championship Akhmat (АСА), передает NUR.KZ.

По информации инсайдера Игоря Лазорина, Артем следующий бой проведет против бывшего бойца UFC Дави Рамоса из Бразилии. Поединок состоится 17 июня в рамках Гран-при АСА.

Напомним, что 30-летний казахстанец не выходил в октагон с сентября 2020 года, тогда он решением судей победил россиянина Юсуфа Раисова.

Всего в активе Артема Резникова, который является бренд-амбассадором компании Parimatch, 17 побед и 6 поражений в ММА. На счету Дави Рамоса 10 побед и 4 поражения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1965110-artem-reznikov-vstretitsya-s-byvshim-boytsom-ufc/