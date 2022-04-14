Определился следующий соперник Дамира Исмагулова в UFC

Дамир Исмагулов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец казахского происхождения Дамир Исмагулов узнал имя следующего соперника и дату боя в Ultimate Fighting Championship (UFC), передает NUR.KZ.

Его оппонентом станет грузинский боец Гурам Кутателадзе. Поединок состоится на турнире UFC Fight Night 19 июня. Бой будет трехраундовым и пройдет в легком весе.

Стоит отметить, что Дамир не выходил в октагон с мая прошлого года, когда решением судей победил бразильца Рафаэля Алвеса. В UFC Исмагулов идет без поражений. В его активе четыре победы.

Гурам Кутателадзе также долгое время не выступал в ММА. Последний свой бой он провел 17 октября 2020 года на турнире UFC Fight Night 180, победив раздельным решением судей поляка Матеуша Гэмрота.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1965091-opredelilsya-sleduyuschiy-sopernik-damira-ismagulova-v-ufc/