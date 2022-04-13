Боец Шавкат Рахмонов может провести бой с Нилом Магни

Шавкат Рахмонов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Следующим соперником казахстанского бойца Шавката Рахмонова в UFC может стать американец Нил Магни, передает NUR.KZ со ссылкой на Вестник ММА.

По информации источника, данный поединок находится в разработке. Отмечается, что бой Рахмонов - Магни может пройти в июне текущего года на одном из турниров UFC.

Напомним, что ранее Шавкат бросил вызов двум бойцам в своем дивизионе: Нилу Магни и китайцу Ли Цзинляну. В ответ американец заявил, что хотел бы подраться с более известным соперником.

В рейтинге полусредневесов UFC Шавкат Рахмонов занимает 15 место, тогда как Нил Мэгни - десятое. В сильнейшей лиге мира казахстанец идет из серии трех побед (все досрочно).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1964877-boy-rahmonov-magni-nahoditsya-v-razrabotke-soobschaet-istochnik/