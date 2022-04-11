Чимаев - об оскорблении Рахмонова: Я это в шутку сказал

Хамзат Чимаев. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images

Непобежденный боец полусреднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев прокомментировал свое высказывание в адрес казахстанца Шавката Рахмонова, передает Sports24.

Ранее шведский боец чеченского происхождения оставил под постом Рахмонова комментарий "Это кто еще за чурбан?". Позже запись была удалена.

"Это не я убрал комментарий, за меня убрала соцсеть: какое-то нарушение, я не знаю… Я в шутку это сказал, ничего такого. А все говорят: оскорбление, и так далее. В России, знаешь, нагнетают всякие вещи.

Я ничего не чувствую к этому пацану. Он хорошо идет. Если доберется до меня — подеремся. Завтра дадут его — завтра подеремся, мне без разницы. Посмотрим, кто сильнее. Я не видел, как он дерется, но если парень хорош, то пусть дойдет до меня, и будет бой", - заявил Чимаев.

Напомним, что вчера Хамзат Чимаев победил бразильца Гильберта Бернса на турнире UFC 273.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1964508-chimaev-ob-oskorblenii-rahmonova-ya-eto-v-shutku-skazal/