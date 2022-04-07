Шавкат Рахмонов хочет провести бой с Хамзатом Чимаевым

Шавкат Рахмонов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов высказал свое мнение о потенциальном поединке со шведским спортсменом Хамзатом Чимаевым, сообщает Sportskeeda.

"Я соглашусь на этот бой без промедления, если мы будем рядом в рейтинге и UFC устроит этот поединок. Сейчас неподходящее время, чтобы вызывать его, поскольку у него уже есть бой и, возможно, он будет драться за титул.

Как только я доберусь до него в рейтинге, мы подеремся. Сейчас этот бой необязателен.

Хамзат вообще меня не удивляет. Нет ничего необычного в том, что он делает. Чимаев хороший боец, он отлично работает в октагоне, чувствует себя уверенно, в отличии от соперников. Но если мы подеремся, то это может быть другая картина, другой бой", - заявил казахстанский спортсмен.

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Напомним, что Рахмонов 6 февраля нокаутировал Карлстона Харриса и одержал свою третью победу в UFC. На счету казахстанского бойца 15 досрочных побед в 15 боях MMA.

На счету Хамзата Чимаева четыре победы в четырех поединках UFC. Последний поединок Чимаев провел 30 октября 2021 года против китайского бойца Ли Цзинляна и одержал победу удушающим приемом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1963935-shavkat-rahmonov-hochet-provesti-boy-s-hamzatom-chimaevym/