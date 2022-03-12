Боец Алмабаев победил Магарамова на турнире Brave СF

Асу Алмабаев. Фото: instagram.com/asu_zulfikar57/

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев одержал очередную победу, передает NUR.KZ.

На турнире Brave СF 57 в Бахрейне Асу Алмабаев решением судей выиграл у азербайджанца Имрана Магарамова. Поединок продлился все три раунда и прошел под диктовку казахстанского бойца.

Тем самым Асу одержал 15-ю победу в ММА, и вторую - в лиге Brave СF. Для его соперника Имрана Магарамова это поражение стало первым в карьере.

Отметим, что ранее Алмабаев владел чемпионским пояcом в лиге M-1 Global.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1960394-boets-almabaev-pobedil-magaramova-na-turnire-brave-sf/