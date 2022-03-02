Экс-чемпион UFC арестован по подозрению в покушении на убийство

Кейн Веласкес. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Кейна Веласкеса обвиняют в покушении на убийство, пишет Fightnews.info.

По информации портала NBC Bay Area, 39-летнего бойца арестовали после того, как в понедельник он принял участие в инциденте со стрельбой в Морган-Хилле (штат Калифорния, США), вследствие которого один человек получил ранения.

Веласкеса содержат в главной тюрьме округа Санта-Клара без права внесения залога. 2 марта суд будет рассматривать его дело.

Напомним, что Кейн не выходил в октагон с 2019 года, когда проиграл нокаутом действующему чемпиону UFC в тяжелом весе Фрэнсису Нганну.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1958905-eks-chempion-ufc-arestovan-po-podozreniyu-v-pokushenii-na-ubiystvo/