Дамир Исмагулов бросил вызов бывшему чемпиону UFC

Дамир Исмагулов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец казахского происхождения Дамир Исмагулов обратился к экс-чемпиону UFC бразильцу Рафаэлю Дос Аньосу, передает NUR.KZ.

Дамир заявил, что готов заменить заболевшего коронавирусом Рафаэля Физиева в бою с Дос Аньосом на турнире UFC 272, который состоится 5 марта в Лас-Вегасе.

"Я на старте и я уже в весе, просто подпиши контракт! Сильно бить не буду" - написал Исмагулов в Instagram.

Отметим, что изначально Физиев и Дос Аньос должны был подраться 19 февраля, но бой был перенесен на 5 марта из-за проблем с визой у бойца из Кыргызстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1958612-damir-ismagulov-brosil-vyzov-byvshemu-chempionu-ufc/