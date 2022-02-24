Боец Александр Емельяненко победил Джеффа Монсона (видео)

Александр Емельяненко. Фото: mmaboxing.ru

В Москве прошел турнир по кулачным боям Hardcore FC, в главном бою которого встретились ветераны ММА Александр Емельяненко и Джефф Монсон, передает NUR.KZ.

Запланированный на три раунда поединок продлился всю дистанцию. Бой прошел под диктовку Александра. В итоге российский боец одержал победу единогласным решением судей.

Тем самым Емельяненко взял реванш у 51-летнего Джеффа Монсона за поражение десятилетней давности.

"С возвращением в спорт? Спасибо большое! Для меня этот год начался замечательно – с победы. Я постараюсь и дальше вас радовать своими победами и не расстраивать поражениями. Сейчас кулаки залечу во время тренировочного процесса и сообщу, готов ли выступать и драться дальше" - прокомментировал свою победу 40-летний боец из России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1957668-boets-aleksandr-emelyanenko-pobedil-dzheffa-monsona-video/