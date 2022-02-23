Боец Ильяс Хамзин победил бразильца Луана Сантьяго (видео)

Ильяс Хамзин. Фото: instagram.com/twins__777/

Российский боец казахского происхождения Ильяс Хамзин одержал очередную победу в ММА, передает NUR.KZ.

На турнире RCC Intro 19 в Екатеринбурге (Россия) 30-летний боец одолел бразильца Луана Сантьяго. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Хамзина раздельным решением судей.

Отметим, что в первом раунде Ильяс побывал в нокдауне, а в третьем сам несколько раз потряс бразильца.

Тем самым Ильяс Хамзин одержал девятую победу в карьере при двух поражениях. Для Луана Сантьяго это поражение стало шестым в ММА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1957569-boets-ilyas-hamzin-pobedil-braziltsa-luana-santyago-video/