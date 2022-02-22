Боец Асу Алмабаев проведет бой с Имраном Магарамовым в Бахрейне

Асу Алмабаев. Фото: instagram.com/asu_zulfikar57/

Определился соперник казахстанского бойца Асу Алмабаева на турнире Brave CF 57 в Бахрейне, передает NUR.KZ.

Им стал азербайджанский боец Имран Магарамов. Поединок пройдет 11 марта и пройдет в рамках наилегчайшего веса.

Отметим, что изначально Асу должен был драться с представителем России Ризваном Абуевым, но тот из-за травмы выбыл из поединка.

К слову, Имран Магарамов идет в ММА без поражений. На его счету четыре победы. Тогда как в активе Алмабаева 12 побед при двух поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1957323-boets-asu-almabaev-provedet-boy-s-imranom-magaramovym-v-bahreyne/