Боец Шавкат Рахмонов прибыл в Лас-Вегас для своего третьего боя в UFC (видео)

Шавкат Рахмонов. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов прибыл в Лас-Вегас, где проведет поединок против Карлстона Харриса на турнире UFC Fight Night, передает NUR.KZ.

Напомним, что поединок состоится 5 февраля (поздно ночью по времени Нур-Султана). Это будет третий бой для Шавката в сильнейшей организации мира. Ранее Рахмонов одержал две досрочные победы в UFC.

Всего в активе казахстанского бойца 15 побед в ММА. Причем все бои Шавкат завершил досрочно. На счету Карлстона Харриса 20 побед при четырех поражениях.

Отметим, что бой Рахмонова против Харриса пройдет в основном карде турнира UFC Vegas 47.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1954231-boets-shavkat-rahmonov-pribyl-v-las-vegas-dlya-svoego-tretego-boya-v-ufc-video/