Боец Арман Оспанов проиграл техническим нокаутом на турнире Eagle FC 44 (видео)

Дилан Сальвадор - Арман Оспанов. Фото: instagram.com/eaglefcmma/

Казахстанский боец Арман Оспанов неудачно дебютировал в лиге Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, передает NUR.KZ.

На турнире Eagle FC 44 в Майами боец из Казахстана проиграл французу Дилану Сальвадору.

После второго раунда Оспанов из-за травмы отказался продолжать бой. Как итог - сопернику присудили победу техническим нокаутом.

Для Армана это поражение стало уже пятым в карьере и вторым - кряду. Тогда как Дилан Сальвадор одержал пятую победу в ММА.

Отметим, что для обоих бойцов это был дебютный поединок в лиге Eagle FC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1953615-boets-arman-ospanov-proigral-tehnicheskim-nokautom-na-turnire-eagle-fc-44-video/