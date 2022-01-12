Боец Арман Оспанов проведет бой в лиге Хабиба Нурмагомедова

Арман Оспанов. Фото: Instagram-аккаунт Arlan MMA Pro Team

Казахстанский боец смешанных единоборств Арман Оспанова узнал дату и имя следующего соперника, передает NUR.KZ.

По информации Вестник ММА, "Сункар" выступит на турнире Eagle FC 44, который состоится 29 января в Майами (США). Его соперником станет боец из Франции Дилан Сальвадор.

Поединок пройдет в рамках полулегкого дивизиона.

Отметим, что в активе Армана Оспанова 11 побед и четыре поражения в ММА. Тогда как на счету Сальвадора 4 выигрыша и один проигрыш.

Напомним, что владельцем лиги Eagle Fighting Championship является бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Предстоящий турнир в Майами станет первым для организации в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1950760-boets-arman-ospanov-provedet-boy-v-lige-habiba-nurmagomedova/