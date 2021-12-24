Сборная Казахстана по джиу-джитсу заняла первое место на международном турнире (видео)

TMS League. Фото: instagram.com/tms_league

Лига по бразильскому джиу-джитсу TMS League опубликовала хайлайты выступления сборной Казахстана на международном турнире в Украине Wall 2 Wall, передает Sports.kz.

Казахстанцы сумели не только стать победителями соревнований, но и завоевали симпатии болельщиков.

«Сборная Казахстана получила негласное звание любимчиков украинского БЖЖ-коммьюнити», — написала лига.

Команда Казахстана заняла первое место. В ее составе выступали Руслан Исраилов, Ислам Мамилов, Алиби Оразбек, Гариман Мынбаев, Омар Маннаров.

Второе место завоевали спортсмены из Израиля, украинцы стали третьими.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1948287-sbornaya-kazahstana-po-dzhiu-dzhitsu-zanyala-pervoe-mesto-na-mezhdunarodnom-turnire-video/