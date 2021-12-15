Арман Ашимов нокаутом дебютировал в лиге кулачных боев (видео)

Арман Ашимов. Фото: Naiza Fighting Championship

Казахстанский боец смешанных единоборств Арман Ашимов успешно дебютировал в лиге кулачных боев Mahatch, передает NUR.KZ.

На прошедшем турнире в Киеве Арман нокаутировал чемпиона Украины по боксу Белюка Тимура. Видео досрочной победы Ашимов выложил на своей странице в Instagram.

Отметим, что для Тимура это поражение стало вторым в Mahatch FC. Тогда как казахстанский боец провел первый бой в лиге кулачных боев.

Напомним, что в октябре Арман Ашимов досрочно победил азербайджанца Серхана Валили на турнире Naiza FC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1947111-arman-ashimov-nokautom-debyutiroval-v-lige-kulachnyh-boev-video/