Оливейра и Порье прошли взвешивание перед титульным боем

Чарльз Оливейра и Дастин Порье. Фото: instagram.com/ufc/

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра и претендент на титул Дастин Порье прошли процедуру взвешивания перед завтрашним боем, передает NUR.KZ.

Напомним, что поединок между бойцами возглавит турнир UFC 269 и состоится 11 декабря (12 декабря рано утром по времени Нур-Султана) в Лас-Вегасе.

К слову, Оливейра и Порье успешно уложились в лимит легкого дивизиона. Оба на весах показали 70 кг.

Также в со-главном бою чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес будет защищать титул против Джулианны Пеньи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1946500-oliveyra-i-pore-proshli-vzveshivanie-pered-titulnym-boem/