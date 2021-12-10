Бойцы Чарльз Оливейра и Дастин Порье провели дуэль взглядов

Чарльз Оливейра и Дастин Порье. Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра и претендент на титул американец Дастин Порье встретились лицом к лицу, передает NUR.KZ.

Напомним, что поединок между бойцами возглавит турнир UFC 269, который состоится 12 декабря в Лас-Вегасе.

Cегодня Оливейра и Порье провели первую дуэль взглядов.

Отметим, что для Чарльза это будет первая защита титула в легком весе. Тогда как Дастин Порье попытается со второго раза завоевать чемпионский пояс. В первом случае он потерпел поражение от Хабиба Нурмагомедова.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1946395-boytsy-charlz-oliveyra-i-dastin-pore-proveli-duel-vzglyadov/