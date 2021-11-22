"Произошел сердечный спазм": боец Исмагулов рассказал, почему отменили бой с Мустафаевым

Дамир Исмагулов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец казахского происхождения Дамир Исмагулов подробно рассказал о причинах срыва поединка с Магомедом Мустафаевым, пишет Sports.kz.

В интервью Youtube-каналу ММА Вестник Дамир заявил, что несмотря на проваленное взвешивание, готов был провести бой с Мустафаевым.

"Если честно до сих пор не понимаю, что произошло. Все было по плану. Немного экспериментировал в этот раз, думаю, что основная ошибка была в том, что поздно прилетел туда, поздно начал пить воду. На утро оставил 2,7 кг.

В принципе я раньше гонял и больше за утро. Но здесь пробежал на дорожке и почувствовал, что мне стало плохо, произошел сердечный спазм, левая сторона спазмировалась, стало плохо.

Не знаю, что произошло, чувствовал себя хорошо, но когда начал гонять, случился спазм. Тем не менее я старался сохранить бой, просил Саята Абдрахманова поговорить с той стороной, я понимал, что наш бой был интересен. В итоге так получилось, что бой не состоялся. То, что я не сделал вес – это только моя вина" - сказа Исмагулов.

Также боец рассказал, когда примерно планирует вернуться в октагон:

"Думаю, что в конце 2021 года не получится. Через 2-3 недели я буду готов выскочить на замену, Саят об этом знает. Но скорее всего, бой будет уже в 2022 году.

У меня есть виза, прививка от COVID, так что в случае готов я вылететь в любое время. Я понимаю, что у меня серия из побед, но прокол в Абу-Даби мне сейчас не позволяет выбирать, я сам заварил эту кашу, так что виноват сам. И теперь жду новостей" - заключил Дамир.

Напомним, что Исмагулов в UFC одержал четыре победы. 30 октября он должен был провести бой против россиянина Магомеда Мустафаева. Но Дамир не сумел сделать вес и поединок был отменен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1943408-proizoshel-serdechnyy-spazm-boets-ismagulov-rasskazal-pochemu-otmenili-boy-s-mustafaevym/