Этнический казах из Китая Сайран Нурданбек одержал первую победу в UFC

Сайран Нурданбек. Фото: instagram.com/ShaYilan_MMA/

Китайский боец казахского происхождения Сайран Нурданбек (Шаилан) одержал первую победу в UFC, передает NUR.KZ.

27-летний боец на турнире UFC Fight Night 198 в Лас-Вегасе одолел американца Шона Сориано. По итогам трех раундов судьи единогласным решением отдали победу Сайрану.

Напомним, что это был второй бой в UFC для Нурданбека. В первом он проиграл австралийцу Джошуа Кулибао.

Всего в активе бойца из Китая 20 побед в ММА при 7 поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1943192-etnicheskiy-kazah-iz-kitaya-sayran-nurdanbek-oderzhal-pervuyu-pobedu-v-ufc/