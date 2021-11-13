Коленом в лицо: бой в Bellator закончился мощным нокаутом

Роман Фаральдо. Фото: twitter.com/MMAFighting

В США прошел турнир Bellator271. В одном из поединков встретились два местных бойца - Роман Фаральдо и Роберт Турнквист, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт промоушена.

Фаральдо до этого провел пять поединков и во всех одержал победы. Турнквист из 18 боев выиграл 11, а 7 проиграл.

Фаральдо отправил соперника в нокаут в самом начале первого раунда. Боец в прыжке сделал замах правым коленом, а затем нанес удар левым. Турнквист сразу отключился.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1942027-kolenom-v-litso-boy-v-bellator-zakonchilsya-moschnym-nokautom/