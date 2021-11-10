Муратбек Касымбай: Я готов пожертвовать своей жизнью, чтобы родители ни в чем не нуждались

Мохаммад Хейбати и Муратбек Касымбай. Фото: instagram.com/muratbek_kassymbay

Казахстанский боец ММА Муратбек Касымбай рассказал о цели своих выступлений в смешанных единоборствах, сообщает Sports.ru.

"ММА — это риски. Я не думаю об этом, но в любой момент я могу стать инвалидом. И я готов пожертвовать собой, своей жизнью, чтобы родители ни в чем не нуждались, чтобы дома было все прекрасно, чтобы родители ездили отдыхать. Я всем жертвую ради них", - сказал Касымбек в интервью.

Также боец прокомментировал тему чемпионского боя в лиге AMC Fight Night.

"Бой должен состояться за пояс в AMC Fight Night. Не важно с кем. Рассматриваю несколько вариантов – 66 или 70 кг. Но, конкретно, со мной это не обсуждается. Мой старший брат Азат, он решает все мои вопросы, мое дело тренироваться. Он не дает мне расслабиться, контролирует мои тренировки", - сообщил Касымбай.

Свой последний поединок в профессиональном ММА Касымбай (10-4) провел 18 июня, задушив Василия Козлова в первом раунде. Теперь же Муратбек строит активно карьеру в ПОП-ММА, проведя 5 боев за месяц. В поединке 8 ноября спорным решением судьи отдали победу Эмилю Новрузову. После чего в клетке началась потасовка (смотреть с 1:22:30).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1941565-muratbek-kasymbay-ya-gotov-pozhertvovat-svoey-zhiznyu-chtoby-roditeli-ni-v-chem-ne-nuzhdalis/