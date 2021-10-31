Конор Макгрегор объявил о возвращении (видео)

Конор Макгрегор. Фото: Photo credit should read TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о скором возвращении в октагон после травмы, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram бойца.

"Первый раз снова на ковриках! Какой кайф! Вперед, команда! Как говорит мой хороший друг Арнольд Шварцнеггер, "Я вернусь, су...".

Спасибо всем моим врачам и моей команде за то, что так скоро после операции я оказался в строю! Есть над чем работать, но работа — это то, чем я известен. Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта!" — написал Макгрегор.

"Еще 2 месяца - я снова могу бегать и биться. Понаблюдайте, как я работаю сейчас. В этом году осталось 8 недель. Идеально для старта в 2022 году. Думаете, меня остановила сломанная кость? У меня 3 ноги", - написал в следующей публикации Конор.

Напомним, последний поединок Макгрегора провел против американца Дастина Порье. Встреча была завершена уже в первом раунде, когда у ирландца был зафиксирован перелом ноги. Боец до сих пор работает над восстановлением.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1939827-konor-makgregor-obyavil-o-vozvraschenii-video/