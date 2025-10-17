Казахстан примет чемпионат Азии по хоккею

С 5 по 8 ноября в Усть-Каменогорске пройдет женский чемпионат Азии по хоккею, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.

За медали казахстанские хоккеистки поборются с соперницами из Японии, Китая и Южной Кореи.

Первый азиатский турнир среди женских команд в истории состоялся годом ранее в Китае. Тогда наши девушки завоевали бронзу, в непростом противостоянии вырвав победу у корейской команды по буллитам.

Позже команды встретились в рамках Азиатских игр в феврале этого года. Тогда казахстанки заняли второе место, в матчах плей-офф обыграв принципиальных соперников – Китай и Корею.

В женском рейтинге Международной федерации хоккея Япония находится на седьмой строчке, Китай – на 12-й, Южная Корея – на 18-м, Казахстан – на 22-м (последнее обновление рейтинга – апрель 2024 года).

В последний раз женские соревнования по хоккею в Казахстане проводились в ноябре 2016 года. Тогда в Астане женская сборная Казахстана выиграла второй этап предолимпийской квалификации. Таким образом, женская сборная Казахстана впервые за девять лет вновь сыграет дома, при родных трибунах, на родине казахстанского хоккея – в городе Усть-Каменогорске.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.