"Барыс" разгромил "Авангард" и одержал первую победу после шести поражений подряд

Астанинский клуб "Барыс" одержал победу в рамках домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского коллектива был омский "Авангард". Встреча прошла на "Барыс Арене" и завершилась победой хозяев льда с крупным счетом 6:2.

В первом периоде хоккеисты казахстанской команды забили дважды. Отличились Райли Уолш и Мэйсон Морелли. Омичи же размочили счет в концовке стартового отрезка усилиями Николая Прохоркина. Затем во втором периоде Дамир Шарипзянов забросил вторую шайбу в ворота голкипера "Барыса" Адама Шила.

В заключительной двадцатиминутке хоккеисты астанинского клуба забросили еще четыре шайбы в ворота соперника. Авторами голов стали Майкл Веккионе, Адиль Бекетаев, Всеволод Логвин и Динмухаммед Кайыржан.

"Барыс" одержал первую победу после серии из шести поражений подряд. Подопечные Михаил Кравца набрали 16 очков и закрепились на седьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.

Следующий матч астанинский клуб проведет также на домашней арене против казанского "Ак Барса". Это противостояние пройдет 18 октября и начнется в 16:30 по казахстанскому времени.

