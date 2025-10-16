"Барыс" разгромил "Авангард" и одержал первую победу после шести поражений подряд
Опубликовано:
Астанинский клуб "Барыс" одержал победу в рамках домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником казахстанского коллектива был омский "Авангард". Встреча прошла на "Барыс Арене" и завершилась победой хозяев льда с крупным счетом 6:2.
В первом периоде хоккеисты казахстанской команды забили дважды. Отличились Райли Уолш и Мэйсон Морелли. Омичи же размочили счет в концовке стартового отрезка усилиями Николая Прохоркина. Затем во втором периоде Дамир Шарипзянов забросил вторую шайбу в ворота голкипера "Барыса" Адама Шила.
В заключительной двадцатиминутке хоккеисты астанинского клуба забросили еще четыре шайбы в ворота соперника. Авторами голов стали Майкл Веккионе, Адиль Бекетаев, Всеволод Логвин и Динмухаммед Кайыржан.
"Барыс" одержал первую победу после серии из шести поражений подряд. Подопечные Михаил Кравца набрали 16 очков и закрепились на седьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.
Следующий матч астанинский клуб проведет также на домашней арене против казанского "Ак Барса". Это противостояние пройдет 18 октября и начнется в 16:30 по казахстанскому времени.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2298099-barys-razgromil-avangard-i-oderzhal-pervuyu-pobedu-posle-shesti-porazheniy-podryad/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах