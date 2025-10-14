"Барыс" проиграл шестой матч подряд в сезоне Континентальной хоккейной лиги

Астанинский клуб "Барыс" проиграл новосибирской "Сибири" в рамках домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча казахстанской и российской команд прошла на "Барыс аАрене" и завершилась поражением хозяев льда по буллитам с итоговым счетом 3:4.

Хоккеисты "Барыса" вели в счете 2:0 после первого периода. Забитые шайбы на счету Самата Данияра и Тайса Томпсона.

Во втором отрезке гости смогли не просто отыграться, а выйти вперед. Три гола были забиты за шесть минут. Авторами заброшенных шайб стали Владимир Ткачев, Скотт Уилсон и Владислав Кара.

В заключительной двадцатиминутке Райли Уолш вернул "Барыс" в игру. В дополнительное время команды не отметились заброшенными шайбами.

Исход матча решился в серии буллитов, в которой хоккеисты "Барыса" не смогли реализовать ни одной попытки. У "Сибири" победный буллит на счету Скотта Уилсона.

Таким образом, астанчане потерпели шестое поражение подряд и на данный момент занимают седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ. По итогам 16 матчей в их активе 14 очков.

Следующий матч подопечные Михаил Кравца проведут также на домашней арене против омского "Авангарда". Эта игра пройдет 16 октября и стартует в 19:00 по казахстанскому времени.

