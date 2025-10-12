"Барыс" потерпел пятое подряд поражение в сезоне КХЛ

Астанинский клуб "Барыс" с поражения начал домашнюю серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского коллектива в первом матче домашней серии стало нижегородское "Торпедо". Встреча прошла на "Барыс Арене" и завершилась поражением хозяев льда с итоговым счетом 3:5.

В первом периоде хоккеисты астанинской команды забили дважды усилиями Кирилла Панюкова и Райли Уолша. Гости ответили заброшенной шайбой Максима Летунова. Во втором отрезке нижегородская команда смогла сравнять счет, а спустя две минуты и вовсе йти вперед. Отличились Сергей Гончарук и Александр Яремчук. Затем игрок "Барыса" Семен Симонов вновь вернул равные цифры на табло. После этого казахстанский коллектив получил еще две шайбы в свои ворота.

Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец затем сменил вратаря Адама Шила на Андрея Шутова. Счет до конца встречи не изменился, и астанчане потерпели пятое подряд поражение.

На данный момент клуб из столицы Казахстана занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 13 очков.

Следующий матч "Барыс" проведет также на домашней арене 14 октября против новосибирской "Сибири".

