"Барыс" одержал вторую победу в сезоне и возглавил турнирную таблицу КХЛ

Астанинский клуб "Барыс" одержал победу во втором матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского коллектива во второй игре сезона стал хабаровский "Амур". Встреча прошла на "Барыс Арене" и завершилась победой хозяев льда по буллитам с итоговым счетом 4:3.

Первую шайбу в концовке стартового периода забросил нападающий гостей Олег Ли. В начале второго отрезка хоккеисты "Амура" упрочили преимущество усилиями форварда Сергея Дубакина.

Затем за семь минут астанчане забили трижды. Заброшенными шайбами отметились защитник Райли Уолш и нападающие Кирилл Савицкий и Эмиль Галимов. В заключительной двадцатиминутке форвард хабаровского клуба Кирилл Петьков сравнял счет.

В овертайме команды не отметились заброшенными шайбами. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты "Барыса". Победный бросок на счету капитана Кирилла Савицкого.

Вторая победа в регулярном чемпионата позволила подопечным Михаила Кравца набрать максимальные четыре очка и выйти на первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

