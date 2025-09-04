"Барыс" подписал контракты с еще несколькими хоккеистами перед стартом сезона

Восемь игроков подписали новые контракты с "Барысом", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт астанинского клуба Континентальной хоккейной лиги.

Двухсторонние соглашения заключены с рядом казахстанских спортсменов, которые проходили просмотр.

Контракты на один сезон (до 31 мая 2026 года) подписали защитники Кирилл Никитин и Бейбарыс Оразов, а также форварды Кирилл Ляпунов, Владимир Волков, Руслан Оспанов, Семен Симонов и Вячеслав Колесников. Игрок обороны Матвей Решетько заключил соглашение сроком на три сезона (до 31 мая 2028 года).

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. "Барыс" проведет первый матч в воскресенье, 7 сентября, на домашнем льду против российского "Трактора" из Челябинска.

В прошлом сезоне астанчане заняли последнее место в регулярном чемпионате и не вышли в плей-офф. На фоне неудачных результатов команду вместо казахстанца Галыма Мамбеталиева возглавил россиянин Михаил Кравец.

