"Барыс" потерпел первое поражение при новом главном тренере

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел поражение от российской "Магнитки" (Магнитогорск) в первом матче предсезонного турнира Мемориала Ромазана, передает корреспондент NUR.KZ.

Первым соперником казахстанского коллектива стал представитель Всероссийской хоккейной лиги "Магнитка" - фарм-клуб "Металлурга".

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась поражением астанчан со счетом 1:2. Единственный гол в составе казахстанского коллектива забил Семен Симонов.

Отметим, «Барыс» выступает на «Мемориале Ромазана» без многих легионеров, подписанных в это межсезонье. Из новичков тренерский штаб опробует в деле Эмиля Галимова, Дмитрия Бреуса и Майкла Веккьоне. Остальные легионеры тренируются в Астане и ждут оформления необходимых документов. Капитаном астанчан на сегодняшнюю встречу был назначен Адиль Бекетаев.

